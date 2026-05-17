Jubiläumskonzert – zu Gunsten der Seegrasspinnerei

Das Vokalensemble „Die Damen“, geleitet von Susanne Dünnebier, feiert sein 10-jähriges Bestehen mit einem besonderen Benefizkonzertprogramm zugunsten der Seegrasspinnerei.

Seit seiner Gründung im Jahr 2016 widmet sich das Ensemble mit großer Leidenschaft mehrstimmigen Gesängen aus der klassischen und geistlichen Musik, die berühren und verbinden. Schon beim Debütkonzert stand das Thema Frieden im Zentrum der musikalischen Arbeit – ein Thema, das heute aktueller und bedeutungsvoller ist denn je. Im Jubiläumsprogramm greifen „Die Damen“ diesen Gedanken erneut auf, jedoch mit einer neuen Auswahl an Stücken, die den musikalischen Weg des Ensembles bis heute widerspiegeln. Es werden überwiegend a capella Kompositionen aus unterschiedlichen Epochen dargeboten, u.a. von Komponist:innen, wie Schütz, Rutter, Arnesen, Lengerich und Lightfoot. Reinmar Wipper begleitet auf dem E- Piano.

Freuen Sie sich auf ein stimmungsvolles Konzert, das zum Innehalten einlädt und zugleich ein Zeichen der Hoffnung setzt. Der Erlös des Abends kommt der Arbeit der Seegrasspinnerei zugute.

Wir laden Sie herzlich ein, dieses besondere Jubiläum mit uns zu feiern und gemeinsam ein musikalisches Zeichen für Frieden und Gemeinschaft zu setzen.