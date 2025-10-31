Jubiläumskonzert 10 Jahre A La Carte Swing & More

Hospitalkirche Schwäbisch Hall Am Spitalbach 8, 74523 Schwäbisch Hall

Mit sieben talentierten Musikern aus dem Raum Schwäbisch Hall bringt A la Carte – Swing and More seit 10 Jahren den Charme der Swing-Ärea auf die Bühne.

Angeführt von Angelika Reutter, deren kraftvolle Stimme Emotionen und Eleganz versprüht, präsentiert die Band ein vielseitiges Repertoire. Angelika, einst Schülerin und Freundin von Joy Fleming, interpretiert auch deren Lieblings-Swing- und Jazztitel wie „Waltz for Debby“ und „My Funny Valentine“ in den A la Carte eigenen, modernen Arrangements. Ergänzt durch viele Klassiker der Swing-Ära und sorgt die Band mit ihrem unverkennbaren Sound und den einführenden charmanten Anekdoten für einen unvergesslichen Abend voller positiver Musik.  Es darf getanzt werden!

