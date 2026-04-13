Jubiläumskonzert 175 Jahre MGV Liederkranz Ochsenburg 1851 e.V

Am 09. Mai 2026 feiern wir vom MGV Liederkranz Ochsenburg unser 175 jähriges Jubiläum in der Zaberfelder Mehrzweckhalle.

Hiermit möchten wir Sie recht herzlich zu unserer Geburtstagsparty einladen! Seien Sie dabei, und genießen Sie unser bunt gemischtes Repertoire an Chormusik, von den Anfangszeiten des Gesangvereins bis heute. Des Weiteren, wird unser eigens zum Jubiläum gegründeter Frauenchor, seine neu einstudierten Stücke präsentieren. Sie dürfen gespannt sein, was man innerhalb eines Jahres auf die Beine stellen kann. Nätürlich dürfen bei solch einem historischen Ereignis auch unsere Freunde vom MV "Spielmannszug" Zaberfeld nicht fehlen, die uns beim Auftakt des Konzertes und bei weiteren Stücken begleiten werden. Vielen Dank dafür im Voraus!!! Ab ca. 22.32 Uhr dürfen wir dann noch die Musikanten von Oxuvatus auf unserer Showbühne begrüßen, die den Konzertabend mit einer klangvollen Aftershowparty abrunden. Wir freuen uns auf viele Gäste und Zuhörer, die mit uns unseren 175. Geburtstag feiern! Also Termin freihalten und ab in die Sporthalle nach Zaberfeld!!!!