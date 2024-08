Jubiläumskonzert 20 Jahre Haller Sinfonieorchester - Werke von Beethoven und Bruch

Das Haller Sinfonieorchester feiert sein 20jähriges Bestehen mit einem fesselnden Konzertabend.

Ludwig van Beethoven - 7. Sinfonie

Max Bruch - 1. Violinkonzert

Leitung: Prof. Benjamin Lack

Solistin: Marie Isabel Kropfitsch (Violine)

Benjamin Lack wurde 1977 in Schwäbisch Hall geboren. Er studierte in Stuttgart und Wien und absolvierte Meisterkonzerte bei berühmten Dirigenten wie Kurt Masur und Mariss Jansons. Unter anderem stand er am Pult der Südwestdeutschen Philharmonie Konstanz und des Symphonieorchesters Vorarlberg. Zudem leitet er den Bregenzer Fest­spiel­chor. Benjamin Lack ist seit 2023 Universitätsprofessor an der Universität für Musik und darstellende Kunst Graz.

Marie Isabel Kropfitsch, Jahrgang 1997, wurde bereits mit sechs Jahren in die Hochbegabtenklasse von Marina Sorokova an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien aufgenommen. Sie studierte ebendort bei Christian Altenburger Konzertfach Violine. Geprägt wurde die junge Geigerin vor allem durch ihre Familie: Ihr Vater gründete gemeinsam mit seinen Geschwistern das Jess Trio, bei dem - zum Quartett ergänzt - auch Marie Isabel Kropfitsch des Öfteren mitwirkt.

Der Termin Freitag ist die öffentliche Generalprobe.