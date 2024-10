Jubiläumskonzert 60 Jahre Akkordeonorchester Schwaikheim

Das Akkordeonorchesters des Mandolinenclub Schwaikheim e.V. lädt Sie zum Konzert anlässlich des 60-Jährigen Orchesterjubiläums ein. Das Konzert findet am Samstag 9. November 2024 in der katholischen Kirche St. Maria in Schwaikheim statt. Beginn ist um 17.00 Uhr (Einlass ab 16.30 Uhr). Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Für unser Jubiläum konnten wir das Akkordeonorchester Leutenbach und Musiker vom Musikverein Schwaikheim als Gäste gewinnen. Gemeinsam haben wir ein besonderes Programm zusammengestellt, das von Orchestermusik über Filmmusik bis hin zu Pop- und Rockmusik reicht.

Den Konzertauftakt übernimmt unser Jugendensemble TastenEnthusiasten. Im Anschluss zeigt Ihnen das Akkordeonorchester Leutenbach wie vielseitig Akkordeonmusik sein kann. In der darauffolgenden Pause laden wir Sie ein mit uns auf unser Orchesterjubiläum anzustoßen. Freuen Sie sich dann auf das Akkordeonorchester Schwaikheim mit dem Solisten Peter Vollmer an der Trompete. Beim großen Finale erleben Sie beide Orchester gemeinsam.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!