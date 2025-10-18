Jubiläumskonzert 70 Jahre

Die älteste Jugendmusikschule im Landkreis Ludwigsburg feiert Geburtstag!

Vor 70 Jahren wurde die Jugendmusikschule Ditzingen als Verein ins Leben gerufen, seither ist die musikalische Bildungseinrichtung aus dem kulturellen Leben der Stadt nicht mehr wegzudenken. Das ist ein Grund zum Feiern.

Im Mittelpunkt des Abends stehen Musik und Kreativität. Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Freunde der Jugendmusikschule nehmen Sie auf einen Streifzug voller Überraschungen durch Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft mit. Über 150 Mitwirkende in spannenden Formationen wie z.B. Percussion-Ensembles, Weltmusik und Sinfonieorchester möchten Ihnen einen unvergesslichen Abend bescheren. Ab 18 Uhr empfängt Sie die Band "Crazy Smileys" auf dem Vorplatz der Stadthalle.

Lassen Sie sich überraschen - wir freuen uns über Ihr Kommen.