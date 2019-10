Jubiläumskonzert - Daimler Bigband mit

20 Jahre Daimler Big Band featuring Marc Marshall und Fola Dada

Als Firmen-Big Band, ausschließlich bestehend aus Mitarbeitern des Daimler-Konzerns, wurde die Band 1999 von dem Jazz-Saxophonisten Klaus Graf gegründet und feiert damit in diesem Jahr ihr 20-jähriges Bestehen.

Der Bandleader Klaus Graf ist Professor für Jazzsaxophon an der Hochschule für Musik in Nürnberg. Als Jazzsolist spielt er auf internationaler Ebene in verschiedenen Ensembles wie z.B. der "SWR Big Band" und der "Bobby Burgess Big Band Explosion Stuttgart".

In unvergesslichen Workshops mit weltbekannten Jazz-Größen wie Sammy Nestico oder Bob Mintzer, arbeitet die Band regelmäßig an ihrem Spiel und Erweiterung des Repertoires. Seit Bestehen hat die Band insgesamt drei CDs veröffentlicht.

Im Rahmen zweier Jubiläumskonzerte tritt die Band gemeinsam mit zwei bekannten Musikkünstlern aus dem süddeutschen Raum auf.

Marc Marshall, Vollblut-Entertainer und Sänger, verlor seine Solo-Karriere im Bereich Jazz, Pop und Klassik nie aus den Augen und trat sogar mit Weltstars wie Aretha Franklin und Andrea Bocelli auf. Seiner Heimat Baden-Baden bis heute treu geblieben, moderierte der heute 53-Jährige unter anderem die Sendung Wundervolle Weihnachtswelt (SWR), führte von Mai 2007 bis Mai 2010 als Gastgeber durch die beliebte Freitagabend-Show Fröhlicher Weinberg (SWR) und präsentierte die TV-Reihe das Chorfest (HR). In Zusammenarbeit mit Baden-Baden Events veranstaltet Marc Marshall seit 2008 jährlich das Festival Mr. M´s Jazz Club. Internationale Jazzgrößen wie Patti Austin, Rolf Kühn, Nils Landgren, Take 6, Till Brönner und Curtis Stigers holte er dafür in seine Heimatstadt Baden-Baden.

Fola Dada ist bekannt als Pop- und Jazz-Sängerin, Komponistin und Liedtexterin, sowie Gesangslehrerin und Hochschuldozentin. Sie wirkt in zahlreichen Musikprojekten mit und war mehrere Jahre als Vocal-Coach bei den Castingshows "Deutschland sucht den Superstar" und "Supertalent" tätig. Den Jazz liebt sie genauso wie den Afrobeat Nigerias, der Heimat ihres Vaters. Nach mehrjähriger Fernsehverpflichtung leiht sie heute bekannten illustren Bands ihre Stimme. Sie singt und tourt mit der Band "Hattler" um die Bass-Legende Hellmut Hattler (Kraan) oder mit den Big Bands vom SWR oder dem NDR. Sie ist in nahezu jeder Stilistik zu Hause und wurde kürzlich vom SWR zu "einer der besten Sängerinnen der Republik" gekürt.