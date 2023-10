Jubiläumskonzert des Heilbronner Sinfonie Orchesters

Am 5. November 1948, also fast auf den Tag genau vor 75 Jahren, fand das erste Konzert des neu gegründeten Heilbronner Sinfonie Orchesters (damals noch „Theater- und Konzertorchester“ genannt) statt.

In der Kantine der Firma „Knorr“ erklang unter anderem Beethovens 2. Sinfonie, und wenn heute, ein Dreivierteljahrhundert später, das Jubiläum gefeiert wird, erklingt erneut Beethoven – zu einem solchen Fest passt bekanntlich am besten die überwältigende, jubelnde „Neunte“: Freude, schöner Götterfunken!

Und was steht da noch auf dem Programm? Nein, das ist kein Druckfehler, es gibt sie wirklich, die „Zehnte“: Nach der Uraufführung seiner „Neunten“ im Mai 1824 lebte Beethoven ja noch fast drei Jahre, und in dieser Zeit entstand eine ganze Reihe von Skizzen für eine neue Sinfonie. Der britische Musikwissenschaftler Barry Cooper hat daraus den ersten Satz der 10. Sinfonie rekonstruiert, und diese Aufführungsversion wollen wir Ihnen nicht vorenthalten. Die „Neunte“ hingegen, die im Zentrum unseres Jubiläumskonzerts steht, ist weltbekannt und selbstverständlich in jeder Note echter Beethoven: Ein einzigartiges, unvergleichliches Meisterwerk, das zu den Sternen greift – und in der Zusammenschau mit der Es-Dur-Sinfonie womöglich einen Hinweis darauf liefert, dass auch die Sinfonien Nr. 9 und 10 als sich ergänzendes Gegensatzpaar geplant waren, wie zuvor die 1808 komponierten Nummern 5 und 6 und die Sinfonien 7 und 8 von 1812. Aber urteilen Sie selbst – heute Abend haben Sie die einmalige Gelegenheit!

Dirigent: Alois Seidlmeier