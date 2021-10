In diesem Nachholkonzert zum 250 . Geburtstag von Ludwig van Beethoven aus dem vergangenen Jahr werden die Messe C-Dur op.86 und die Chorfantasie op.80 erklingen. Beide Werke sind mit Solisten, Chor und Orchester besetzt. Zudem wird Friedemann Treutlein in der Chorfantasie als Solist am Flügel zu hören sein.

Hinweise