Jubiläumskonzert Musikverein Bargau

Im Jahr 2025 wird beim Musikverein Bargau gefeiert – und das nicht nur beim Jubiläumsfest Ende Mai, sondern auch beim Jubiläumskonzert 100 Jahre MVB am 05. April 2025! Das diesjährige Konzert findet wie gewohnt in der FEIN Halle Bargau statt und verspricht großartige musikalische Höhepunkte, ein Revival aus den letzten 100 Jahren.

Eröffnet wird das Jubiläumskonzert mit der „Alvamar Overtüre“ von James Barnes durch das aktive Blasorchester unter der musikalischen Leitung von Gabriele Bleilinger. Im Anschluss wird der „Krönungsmarsch“ von Giacomo Meyerbeer, arrangiert von Walter Tuschla aus der Oper „Der Prophet“ vorgetragen. Mit „Jesus Christ Superstar“ präsentiert der Verein einen Klassiker von Andrew Lloyd Webber, arrangiert von Willy Hautvast. Dieses Stück hat der Verein in den 1970ern vorgeführt. In den 1980ern zog der Verein mit dem Stück „Moment for Morricone“ in den Wilden Westen ein. Die Filmmusik wurde vom Italiener Ennio Morricone geschrieben und von Johan de Meij arrangiert. Nach diesem hochklassigen Jubiläums-Auftakt wird die Jugendkapelle die Bühne betreten.

Unter der Leitung von Simone Eiberger stellen die Jungmusikerinnen und -musiker ihr Können unter Beweis. In der darauffolgenden Pause können sich die Besucherinnen und Besucher auf eine Zeitreise der letzten 100 Vereinsjahre freuen, denn der Musikverein plant eine großartige Illustration der musikalischen Höhepunkte in der FEIN Halle.

Das in den 1990ern aufgeführte Stück „Arsenal“ von Jan van der Roost stellt den Auftakt zum zweiten Teil des Konzerts dar. Dieser anspruchsvolle, elegante und festliche Konzertmarsch wurde anlässlich des 50jährigen Jubiläums des Blasorchesters „van het Spoorwegarsenaal“ in Belgien komponiert. Froschartig mit Magnus Barthle als Solist an der Posaune geht es weiter mit „Dear Frog“ von Victor Trojan, arrangiert von Georges Moreau. Ein Solo-Stück, welches der Verein im Jahr 2000 erstmalig aufgeführt hat.

Krönendes Highlight beim Jubiläumskonzert wird sicher das Stück „Symphonic Overture“ von James Barnes in der Ober-/Höchststufe sein. Eventuell erinnern sich die Besucherinnen und Besucher noch an das Wertungsspiel im Jahr 2010 in Röhlingen, bei dem der Musikverein Bargau in der Höchststufe fünf mit diesem Stück die Note „hervorragend“ erspielt hat. Das Stück Symphonic Overture stellte dabei das Selbstwahlstück dar, Pflichtstück war „Dragon Fight“ von Otto M. Schwarz. Ein prägender Moment im Verein, der damals ausgelassen gefeiert wurde. Mit dem Stück „New York Overture“ von Kees Vlak wird sich der Musikverein Bargau verabschieden, ein Stück das noch gar nicht vor all zu langer Zeit aufgeführt wurde und Teil des Konzertprogramms im Jahr 2017 unter der musikalischen Leitung von Martin Rebholz war.

Die Besucherinnen und Besucher des diesjährigen Jubiläumskonzerts des Musikvereins Bargau können sich auf einen ganz besonderen Rückblick über 100 Jahre Vereinsleben freuen. Anlässlich des Jubiläums gibt es im Jahr 2025 einen MVB-Jubiläumssekt! Alle Besucherinnen und Besucher können sich am Konzert auf ein Begrüßungsgetränk freuen. Ein Konzert, das Sie keinesfalls verpassen sollten!

Datum: 05. April 2025

Ort: FEIN Halle Bargau

Einlass: 18 Uhr