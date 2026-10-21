Jubiläumskonzert

Best of Motto – ist unser Konzertmotto im Jubiläumsjahr.

Sage und schreibe ein Dutzend Motto-Konzerte haben wir in den letzten 15 Jahren auf die Bühne gebracht.

Im Jubiläumsjahr nehmen wir eine Auswahl unserer Lieblingsstücke ins Programm – unsere Musikerinnen und Musiker haben bei der Abstimmung die Qual der Wahl. Und unser Publikum kann sich auf ein abwechslungsreiches und unterhaltsames Konzertprogramm freuen.

Pro-Musica-Plakette des Bundespräsidenten.

Zum 100. Bestehen werden wir mit der Pro-Musica-Plakette geehrt – der höchsten Auszeichnung für instrumentale Amateurmusik in Deutschland. Die vom Bundespräsidenten gestiftete Ehrung würdigt Chöre & Orchester, die sich seit mindestens 100 Jahren aktiv und kontinuierlich um die Pflege des instrumentalen Musizierens verdient gemacht haben.

Wir sind stolz, in diesen traditionsreichen Kreis aufgenommen zu werden! Die Verleihung wird voraussichtlich im Rahmen des Jahreskonzerts stattfinden.