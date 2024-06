TelefonSeelsorge im Jetzt und Hier - ein offenes Ohr rund um die Uhr

Die TelefonSeelsorge ist ein niedrigschwelliges Angebot zur seelsorgerlichen Begleitung. Menschen nutzen es, wenn sie im „Heute“, im aktuellen Moment eine Entlastung ihres seelischen Empfindens suchen. Der Leiter der TelefonSeelsorge Nordschwarzwald, Pfarrer Ulrich Weber, stellt die Arbeit der TelefonSeelsorge vor. Dabei geht es in der Gesprächsführung häufig auch darum aus dem Kreisen um Probleme in der Vergangenheit in das „Jetzt und Hier“ zu kommen, in dem Veränderung und Lebensentfaltung möglich werden. DieTelefonSeelsorge Nordschwarzwald ist eine von 107 TelefonSeelsorgestellen. 80 ehrenamtliche TelefonSeelsorger*innen nehmen dort rund um die Uhr Anrufende mit ihren Sorgen und Nöten ans Ohr. Sie arbeitet verborgen, im Schutz der Anonymität und unter seelsorgerlicher Verschwiegenheit. In den jährlich ca. 15.000 Seelsorgekontakten der TelefonSeelsorge in Pforzheim tut sich ein Blick in das Erleben von Menschen auf, das im Alltag meist verborgen bleibt. Einsamkeit und soziale Isolation, Leiden unter psychischen Erkrankungen, Beziehungskonflikte und Suizidalität kommen in der TelefonSeelsorge zu Wort. Das "Nachtgesicht" menschlichen Erlebens hat hier seinen geschützten Raum. Die Mitarbeit in der TelefonSeelsorge ist verbunden mit einer gründlichen Qualifizierung, einer Persönlichkeitsentwicklung der Ehrenamtlichen und einer großen Zufriedenheit, die sich aus den zwischenmenschlichen Seelsorgekontakten speist.