Kammermusik für Violine und Klavier

Die beiden Musikerinnen Hildegard Kittel (Violine) und Christa Stolzenburg (Klavier) sind in Calw nicht unbekannt; sie musizieren schon lange gerne zusammen und treten gemeinsam immer wieder im ganzen süddeutschen Raum auf – insbesondere auch bei größeren Werken für Chor und Orchester (wie z. B. Kantaten- und Oratorienaufführungen – u. a. auch unter der Leitung von Werner F. Gann).

Hildegard Kittel studierte Violine an der Musikhochschule Stuttgart und war später über viele Jahre Konzertmeisterin im Bach-Orchester Pforzheim bei Rolf Schweizer. Langjährige Tätigkeit als Violinlehrerin sowie rege Konzerttätigkeit, auch in unterschiedlichen kammermusikalischen Besetzungen.

Christa Stolzenburg studierte Klavier, Cembalo und Kammermusik in Stuttgart und Kopenhagen und unterrichtete später an der Musikhochschule in Stuttgart und der Musikschule in Calw; Konzerttätigkeit in Kammermusik, Klavierduo und Liedbegleitung.