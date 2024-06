Bad Databrunn

Im Rahmen der Ausstellung Ornamenta Lust a tre präsentiert Nastassia Atrakhovich ihr Projekt „Mysophobie“ und nutzt die Möglichkeiten der Künstlichen Intelligenz als kreativen Partner, um die Faszination oder das Erschrecken im Zusammenhang mit künstlerischer Tätigkeit in einer neuen, erzwungenen Isolation und Keimfreiheit zu erforschen. Die Kunstwerke sind geprägt von klaren Linien von fast medizinischer Reinheit und der unausweichlichen Unordnung der Welt um uns herum.

Schmutzige Ecke

Innerhalb der Ausstellung Ornamenta Lust a tre arbeitet Tamara Gross am Thema „Schmutzige Ecke“.

Sie malt und zeichnet in der Stadtkirche Calw, um kurz darauf die entstandenen Blätter zu zerknüllen und im Raum herumzuwerfen. Von Betrachter:innen können die Blätter nach dem Zufallsprinzip aufgehoben und angeschaut werden. Die Künstlerin Tamara Gross bietet die Option des Weitergestaltens von vorgefundenem bildnerischen Material an, dies eröffnet dialogische Möglichkeiten.

Repeat-Performance von Tamara Gross am 13.07.2024 von 12:00 -12:10, 13:00-13:10, 14:00-14:10, 15:00-15:10, 16:00-16:10

Solartal

Daniela Waitzmann zeigt in der Ausstellung Ornamenta Lust a tre Commagen. Unter diesem Neologismus fasst die Künstlerin ihre Arbeiten zusammen. Die Verknüpfung von Collage und Hommage wird in der Ausstellung Ornamenta Lust a tre durch verschiedene Werkgruppen vertreten. Drei serielle Bleistiftzeichnungen werden als Triptychon präsentiert und beziehen sich so auf den vorgefundenen sakralen Raum. Ebenfalls präsent sind zwischen den Bänken gesprühte Di- und Polyptychonen. Künstlerisch werden letztlich nicht beeinflussbare, existenzielle Ereignisse erforscht.

Repeat-Konzerte

11:30 bis 11:45 Tobias Steeb (Trompete) Improvisation

12:30 bis 12:45 Tobias Steeb (Trompete) Improvisation

13:30 bis 13:45 Die Pianistin Renate Laich-Knausenberger spielt auf dem Flügel klassische Klaviermusik

14:30 bis 14:45 Die Pianistin Renate Laich-Knausenberger spielt auf dem Flügel klassische Klaviermusik

15:30 bis 15:45 Michael Siefke - Percussion

16:30 bis 16:45 Michael Siefke - Percussion