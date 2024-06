Hermann Hesse kommt nach Calw! Am 18. und 19. Juli ist er in der Aula zu sehen, wenn die Musical-AGs des Hermann-Hesse-Gymnasiums seine Jugendzeit mit all ihren Konflikten auf die Bühne bringen: Viel Hermann, wenig Hesse, und noch völlig ohne Nobelpreis. Für sein Umfeld ist er nur ein ärgerlicher Fall, eine Störung im System. „Hesse, H.“ nimmt Sie mit auf eine musikalische Reise in die Gedankenwelt des noch unerkannten jungen Schriftstellers. Hermann Hesse ringt, er kämpft an, fügt sich, strauchelt. Ein Musical über die Kraft der Fantasie und die Frage, wie man eigentlich Dichter wird.

Eine Kompositions-AG hat über zwei Jahre Text und Musik selbst entwickelt; zwei Musical-AGs der Unter-, Mittel- und Oberstufe setzen sie im Jubiläumsjahr des HHGs gekonnt in Szene. Dabei erleben die Zuschauer einen Alterungsprozess auf der Bühne, wenn aus den kindlichen Darstellern des ersten Teils (Unterstufe) im zweiten Teil junge Erwachsene werden (Mittel- und Oberstufe). Begleitet wird das Stück von der Jungen Philharmonie Calw, dem gemeinsamen Orchester der Musikschule Calw und des HHGs. Insgesamt sind ca. 250 Kinder und Jugendliche an dem Großprojekt beteiligt. Die Leitung haben Christian Buchholz und Philipp Ratz.