Stellt euch vor ihr seid kleine Holzwürmchen mit einer Mission: einen Drachen zu bauen. Aber nicht irgendeinen Drachen, nein, einen gefährlichen oder einen ganz lieben, einen mit scharfen Zähnen in knallgrün, knallrot oder doch lieber in blau? Mit Holz, Leim und Farbe verwandeln wir uns in fleißige Handwerker. Unter Anleitung des Calwer Künstlers Lothar Hudy.