Jubiläumsveranstaltung der SchönBuchHandlung: Lesung mit Musik - Andrej Kurkow und Dmitry Zharikov

Kiew, 1919: Ein Trupp Rotarmisten ist spurlos verschwunden, mitten in der Stadt, während eines Banjabesuchs.

Als Samson im Heizofen des Badehauses Knochenreste findet, kommt er einem finsteren Komplott auf die Spur. Auch im dritten Band um den herzensguten Samson und die kluge Nadjeschda lässt der ukrainische Meister absurder Erzählkunst das Kiew der frühen Zwanzigerjahre lebendig werden. Voller politischer Turbulenzen und schräger Charaktere und spielerischer Parallelen zum Heute.

Andrej Kurkow, einer der berühmtesten Autoren der Ukraine, liest aus seinem neuesten Band seiner Krimi-Reihe. Die Lesung wird musikalisch mitgestaltet von dem ukrainischen Akkordeonisten Dmitry Zharikov.