Zehn Jahre Neckarsteig, das muss gefeiert und gewandert werden.

Am 08.05.2022 findet aus diesem Grund eine geführte, spannende Wanderung mit Richard Köhler, Geopark-vor-Ortbegleiter Neckartal, von Hirschhorn nach Neckarsteinach statt.

Treffpunkt ist um 10 Uhr auf dem Rathausvorplatz in der Hauptstraße 17. Nach einer kurzen Begrüßung beginnt die Wanderung. Vorbei an den neuen Kunstbänken, dem Freischärler Grab, dem Roten Bild, dem Goetheblick geht es nach Neckarsteinach zum Abschluss. Dort gibt es ein kleines Erinnerungsgeschenk. Entdecken Sie zusammen mit Richard Köhler sagenumwobene Plätze und erfahren Sie deren Geheimnisse. Der Abschluss ist am Geoparkcafé in Neckarsteinach.

Bei der 16,5 Kilometer langen Wanderung werden 500 Höhenmeter auf- und 400 Höhenmeter abwärts überwunden. Geeignete Kleidung, gutes Schuhwerk, evtl. Stöcke und Proviant sind unbedingt erforderlich.

Bitte melden Sie sich unter Angabe Ihres Namens, Anschrift, Telefonnummer und Mailadresse bis 21.04.2022 bei der Tourist-Information Hirschhorn per E-Mail oder telefonisch unter Telefonnummer: 06272 /1742 an. Die Wanderung ist auch für Kinder ab 8 Jahren geeignet.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Jubiläumswanderung.