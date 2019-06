Jubiläum im „Gartacher Hof“ in Güglingen - Hoffest

Die Betreuten Wohnungen am „Gartacher Hof“ in Güglingen können in diesem Jahr ihr 25-jähriges Bestehen feiern. Man will jetzt am Samstag, 13. Juli, ein „Hoffest“ veranstalten und hatdazu ein buntes Festprogramm mit tollen Tanzdarbietungen zusammengestellt.Ab 14:30 Uhr beginnt das Hoffest mit gemütlichem Beisammensitzen bei Kaffee und Kuchen. Danach gibt es Vorführungen vom „mmotion“, dem Fitnessclub aus Güglingen und den Landfrauen Güglingen. Eine weitere Darbietung kommt vom Historischen Verein Bönnigheim und ganz zum Schluss wird man bei einem Sitztanz zum Mitmachen eingeladen. Ab 17 Uhr gibt es Grillwürste und musikalische Unterhaltung. Das Hoffest-Ende ist für 18:30 Uhr geplant.