Jubiläums-Abend: 25 Jahre Stadtbücherei

Vor genau 25 Jahren eröffnete die Stadt Großbottwar für ihre Bürgerinnen und Bürger die Stadtbücherei Burgermühle. Dies möchten wir mit einer Jubiläumswoche mit Ihnen gebührend feiern. Feierlich eröffnet wird die Festwoche am Montag, 05.11.18 um 19:00 Uhr von Bürgermeister Zimmermann im Saal der Burgermühle. An dem Jubiläumsabend darf man sich freuen auf Kleinkunst vom Feinsten: Zu Gast sind Christof und Vladislava Altmann mit ihrem kabarettistischen Programm „Das Jahr des Gärtners“. Die Altmanns singen und spielen sich auf schwäbisch und deutsch querbeet und humorvoll durchs Jahr. Lachen und feiern sie mit uns – ganz herzlich eingeladen sind alle Großbottwarer Bürgerinnen und Bürger, Leserinnen und Leser der Stadtbücherei. Bei einem Glas Wein und Knabbereien lassen wir den Abend gemütlich ausklingen - die Bücherei ist an diesem Abend selbstverständlich geöffnet. Kostenfreie Eintrittskarten sind ab dem 16.10.18 in der Stadtbücherei erhältlich. Das Bücherei-Team freut sich auf ihr Kommen.