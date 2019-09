Jubiläumskonzert der Vereinigung Reutlinger Musikvereine

Anlässlich des 40-jährigen Bestehens der Vereinigung Reutlinger Musikvereine findet am Freitag, 25. Oktober 2019, um 20 Uhr (Einlass 19.30 Uhr) in der Stadthalle Reutlingen ein Jubiläumskonzert aller beteiligten Musikvereine aus den Stadtteilen Betzingen, Degerschlacht, Gönningen, Mittelstadt, Ohmenhausen, Reutlingen und zwei Mal Sondelfingen statt. Dabei erwartet die Zuhörer ein Abend voller abwechslungsreicher Musik aus allen für Blasorchester möglichen Genres: Polka, Marsch und Walzer ebenso wie Big Band, Jazz und Swing in bunt gemischter Reihenfolge. Auch gemeinsame Stücke aller beteiligten Orchester erwarten Sie in überraschenden wie temporeichen Arrangements – für Blasmusikliebhaber ein Muss!

Es spielen für Sie diese Orchester: