Jubiläumskonzert mit Akkordeonorchester und dem Chor Pichorbello

Der Spiel- und Singkreis Gaisbach feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Vereinsjubiläum. Anlässlich dieses Jubiläums veranstaltet er ein Konzert im Kammermusiksaal des Carmen Würth Forum Gaisbach zusammen mit dem bekannten Chor pichorbello. Das Akkordeon-Orchester präsentiert sich im ersten Programmteil mit Stücken aus Klassik bis Rock und Pop und stellt damit auf eindrucksvolle Art unter Beweis, was mit dem Akkordeon alles möglich ist. Der aus Ernsbach stammende Chor pichorbello wird im zweiten Teil das Publikum in seinen Bann ziehen. Es erwartet Sie ein unterhaltsames und attraktives Programm mit bekannten Melodien, die ins Ohr gehen und Sie einen beschwingten Abend erleben lassen.