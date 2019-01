Jubiläumsumzug

Am 17.02.2019 veranstaltet die Narrenzunft Frommern bereits zum 5. Mal im Balinger Teilort ein Narrenumzug. Seit mehr als 25 Jahre ist die Narrenzunft Frommern bei unzähligen Veranstaltungen und Umzügen in nah und fern unterwegs und hat sich einen hervorragenden Namen gemacht hat. Nun wird zum fünften Mal der gesamte Ort ins Narrentreiben einbezogen.

Am Sonntag findet der Zunftmeisterempfang in der Mensa der Grundschule statt.

Den Höhepunkt wird der um 13.30 Uhr startende Umzug durch Frommern bilden. Über das Einkaufszentrum Buhren zieht die große Narrenschar in die Festhalle und das angrenzend aufgestellte Narrendorf. Insgesamt über 2200 Hästräger haben sich zu dem Spektakel angekündigt, es werden Balinger Narrengruppen, Zünfte aus ganz Baden-Württemberg und etliche Mitglieder des Narrenfreundschaftsrings Zollern-Alb mit dabei sein. Die Zusammensetzung des Festumzugs lässt ein einmaliges Feuerwerk der guten Laune und ausgelassene Stimmung erwarten. Im Anschluss finden in der Festhalle Brauchtumsvorführung statt und Musikeinlagen werden den Gästen einheizen. Die Frommerner Narren um Zunftmeister Michael Stange haben sich über Monate hinweg auf ihr großes Fest in vielen Arbeitsstunden vorbereitet und sollen nun den Lohn durch vielfältigen Zusprucherhalten. Entlang der Umzugstrecke befinden sich zahlreiche Verpflegungsstände und Besenwirtschaften. Das Einkaufszentrum ist in dieser Zeit für den Verkehr gesperrt.