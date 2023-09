Jubiläumskonzert 70 Jahre Deutsch-Indische Gesellschaft

https://www.eventim-light.com/de/a/64be43838bf0d973efea8453/e/64c0ca0f18723c0dbb371676Dr. L. Subramaniam, Indiens bekanntester Geiger, wird der „Paganini of Indian Classical Music“ oder der „God of Indian Violin“ genannt. Er verbindet die Ernsthaftigkeit der in- dischen Musik mit der Popularität eines westlichen Virtuosen. Ständig weltweit auf Tour - von Mumbai nach Paris, von Peking nach Los Angeles - hat er jedes Publikum mit seiner Eleganz und Virtuosität überzeugt.

Dr. L. Subramaniam ist der einzige Musiker, der karnatische Musik und europäische Klassik - sowohl mit Orchester als auch solistisch - produziert und aufgeführt hat, u.a. mit dem New York Philharmonic Orchestra and Zubin Mehta (“Fantasy on Vedic Chants”), dem Swiss Romande Orchestra (“Turbulence”), dem Kirov Ballet Orchestra (“Shanti Priya”), dem Oslo Philharmonic Orchestra (“The Concerto for Two Violins”), dem Berliner Opern-Orchester (Global Symphony).

Er hat mit einer großen Anzahl der berühmtesten Musiker zusammengearbeitet, und das in verschiedenen Genres der Musik von Jazz, World Music, Global Fusion und klassischer europäischer Musik.

Er hat sich als starke indische Kraft etabliert, ist aber auch kosmopolitisch in seiner Persön- lichkeit. Sein unstillbarer musikalischer Drang nach Eigenständigkeit erlauben ihm Zugang zu allen Kompositionstechniken und neuen Herausforderungen (er war u.a. Berater von Peter Brook zur Filmmusik von „Mahabharata“). Er hat für einige ausgewählte Filme kom- poniert, wie z.B. „Salaam Bombay“ und „Mississippi Masala“ und war Solist für Bernardo Bertoluccis „Little Buddha“ und „Cotton Mary“ (Merchant-Ivory Productions).

Diese vollkommene Akzeptanz in der ganzen Welt, sein universelles Talent, seine einzigartige musikalische Meisterschaft finden ihre klarste Erfüllung in seinem Dienst an der karnatischen Musik – einer Tradition, die er von seinem Vater, Prof. V. Lakshminarayana geerbt hat.