Jazzin‘ Herrenberg 2026

Wie jedes Frühjahr, findet das Herrenberger Jazzfestival „Jazzin´ Herrenberg“ auch im Mauerwerk statt. 2026 wieder mit 4 Konzerten. Donnerstag bis Sonntag werden tolle Musiker auf der Mauerwerk-Bühne stehen.

A TRIBUTE TO BÈLA BARTÒK

Der Avantgardist Béla Bartók war fasziniert von der traditionellen Musik seiner ungarischen Heimat. Er unternahm ausgedehnte musikalische Forschungsreisen, auf denen er vielfältige Eindrücke sammelte und sich dabei für sein Werk inspirieren ließ. Am 25. März 1881 geboren, wäre der große Komponist dieses Jahr 145 Jahre alt geworden. Aus diesem besonderen Anlass hat sich das Quartett um die Kontrabassistin Judith Goldbach mit dem Karlsruher Saxophonisten Peter Lehel zusammengetan und ein Programm zu Ehren Béla Bartóks gestaltet, das seine kompositorischen Ideen und musikalischen Wurzeln aufgreift.

Frisch und unkonventionell verbindet das Quintett volkstümliches Liedgut, Jazz und klassische Kompositionen mit sehr fragilen, experimentellen und hochenergetischen Elementen zu einem ganz persönlichen Stil.

Peter Lehel (Saxophon)

Judith Goldbach (Kontrabass)

Sebastian Böhlen (Gitarre)

Claus Kiesselbach (Vibraphon)

Michael Fischer (Schlagzeug/ Percussion)