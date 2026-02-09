Jazzin‘ Herrenberg 2026

Wie jedes Frühjahr, findet das Herrenberger Jazzfestival „Jazzin´ Herrenberg“ auch im Mauerwerk statt. 2026 wieder mit 4 Konzerten. Donnerstag bis Sonntag werden tolle Musiker auf der Mauerwerk-Bühne stehen.

In den Vordergrund trommeln? Nicht nötig. Die junge Stuttgarter Schlagzeugerin und Komponistin Lisa Wilhelm – 2023 mit dem Solist*innen-Preis des Jungen Deutschen Jazzpreises ausgezeichnet – versteht es, ihr Quartett sensibel aus dem Hintergrund heraus zu führen und überrascht mit ihren feinfühligen Kompositionen. Unaufdringlich, elegant und mit ganz eigener Handschrift.

Gegründet hat sich das Quartett 2020, als alle zeitgleich an der HMDK Stuttgart studierten. Ihr Debüt Album „Potpourri – quoted not stolen“ wurde u.a. vom WDR zu einem der Jazzalben 2023 ernannt und war zudem im Februar 2023 NDR Jazzalbum der Woche. Das Quartett überzeugt durch kammermusikalische Feinheit und klare Melodien. Im Mai 2025 erschien das zweite Album „So Close“, bei dem das Quartett durch ein Streichquartett und drei Stimmen erweitert wurde. Der lyrisch-melodische Jazz des Debütalbums wird ergänzt durch träumerische Popmusik.

LUKAS WÖGLER – Tenor Saxophon

MORITZ LANGMAIER – Piano

Charly Härtel – Bass

LISA WILHELM – Drums & Composition