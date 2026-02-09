Jazzin‘ Herrenberg 2026

Wie jedes Frühjahr, findet das Herrenberger Jazzfestival „Jazzin´ Herrenberg“ auch im Mauerwerk statt. 2026 wieder mit 4 Konzerten. Donnerstag bis Sonntag werden tolle Musiker auf der Mauerwerk-Bühne stehen.

Das international besetzte Jazz-Trio, bestehend aus der preisgekrönten koreanischen Pianistin Gee Hye Lee (u. a. Jazzpreis Baden-Württemberg), dem virtuosen Schlagzeuger Silvio Morger und dem renommierten Kontrabassisten Joel Locher, hat in den vergangenen Jahren das Publikum auf zahlreichen nationalen und internationalen Bühnen begeistert. Um neue musikalische Wege zu beschreiten und die Klangfarbe ihres Trios zu erweitern, hat Bandleaderin Gee Hye Lee zwei herausragende Künstler für ihr neues Projekt gewonnen: Jakob Bänsch und Alexander Sandi Kuhn. Alexander Sandi Kuhn, langjähriger musikalischer Weggefährte und Mitstreiter in ihrem Duo-Projekt SANGEE, bringt seine einzigartige, lyrisch-beseelte Saxophonstimme ein. Der 21-jährige Jakob Bänsch, Preisträger des Deutschen Jazzpreises 2024 an der Trompete, vervollständigt das Ensemble mit seinem beeindruckenden Spiel. Das Programm Encounters ist eine Hommage an die Vielfalt und Tiefe menschlicher Begegnungen. Gee Hye Lee verarbeitet persönliche Erfahrungen aus Konzertreisen, Freundschaften und Erinnerungen in ihren Kompositionen. Stücke wie „A Letter to Her“, „Korea, Here We Come“ und „For Today“ erzählen von Dankbarkeit, Verbundenheit und Neuanfängen. Mit einem einzigartigen Zusammenspiel voller Emotion und Energie erschaffen die Musiker ein besonderes Klangerlebnis, das berührt und begeistert. Nach umjubelten Auftritten im Jahr 2025, u. a. beim Enjoy Jazz Festival, dem 40. Jazz Festival Würzburg und dem BR Radio Jazz Festival, verspricht dieses Ensemble ein außergewöhnliches Hörerlebnis. Erleben Sie die kreative Energie und beeindruckende Virtuosität des Gee Hye Lee Trios, ergänzt durch die außergewöhnlichen Talente von Jakob Bänsch und Alexander Sandi Kuhn – eine musikalische Reise, die Herzen bewegt und Jazzliebhaber weltweit fasziniert.

Line-Up:

Gee Hye Lee – Klavier

Joel Locher – Kontrabass

Silvio Morger -Schlagzeug

Feat. Jakob Bänsch – Trompete

Alexander „Sandi“ Kuhn – Saxofon