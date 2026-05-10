Judith Hermann möchte zurückgehen in der Zeit

Eine literarische Spurensuche in Polen und Italien im Rahmen der 43. Baden-Württembergischen Literaturtage.

Judith Hermann, die vielleicht bekannteste deutschsprachige Gegenwartsautorin, folgt in ihrem neuen Buch Ich möchte zurückgehen in der Zeit den Spuren ihres Großvaters, der während des Zweiten Weltkriegs für die SS im polnischen Radom stationiert war. Sie verknüpft ihr Schreiben mit seiner lange verschwiegenen Geschichte, reist von Polen aus weiter zu ihrer Schwester nach Neapel und geht Erinnern und Vergessen der folgenden Generationen nach.

In Zwischen- und Untertönen spürt Hermann das Verdrängte, die Leerstellen unserer Gesellschaft auf. Magisch und magnetisierend erzählt sie davon, wie fragil wir uns in unseren Leben einrichten – und zeigt auch, welche Schönheit sich darin verbergen kann.

Kai Sina, Professor für Neuere Deutsche Literaturwissenschaften an der Uni Münster, schwärmt von einem „eindringlichen, aufrichtigen und radikalen Buch“, etwas, das er so noch nicht gelesen habe. Sina wird im schönen Reinhold Würth Haus mit Judith Hermann über das Zurückgehen in der Zeit sprechen.

In Kooperation mit der Würth Industrie Service GmbH & Co. KG und der Reihe Literatur allerorten.