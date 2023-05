Judith Zander: im ländchen sommer im winter zur see

Zwei Orte, zwei Jahreszeiten, zwei Personen in zwei Teilen eines Ereignisses. Auch mit ihrem dritten Gedichtband beweist Judith Zander, dass sie eine Meisterin der kurzen Strecke ist. In „im ländchen sommer im winter zur see“ erzählt sie von einem Paar in der brandenburgischen Provinz, im Mittelpunkt aber steht die Sprache.

Judith Zander erhielt 2022 den Peter-Huchel-Preis, einen der wichtigsten Auszeichnungen für Lyrik. In der Stadtbibliothek Reutlingen liest sie aus ihrem aktuellen Band.

Musikalische Begleitung am Klavier

Mit freundlicher Unterstützung der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung