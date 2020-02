Wenige Mythen der abendländischen Kultur wurden so obsessiv bearbeitet wie jener der strahlend schönen hebräischen Witwe Judith, die Holofernes, den Würgengel ihres Volkes, verführt und dem Betrunkenen mit seinem eigenen Schwert den Kopf abschlägt. Ikone des Widerstands, an Körper und Geist beschädigte Märtyrerin oder erotisch aufgeladene Proto-Salome – über die Jahrhunderte entstanden in bildender Kunst wie Dramatik viele verschiedene Judiths. Sie wurden zum Vergleich für historische Attentäterinnen, von Charlotte Corday, Mörderin Jean Paul Marats, bis hin zur RAF-Terroristin Ulrike Meinhof. Antonio Vivaldis lateinisches Oratorium Juditha triumphans devicta Holofernis barbarie wurde nach Befreiung Korfus von osmanischer Belagerung 1716 in Venedig uraufgeführt. So entstand durch die Musik ein allegorischer Ausdruck des militärischen Selbstbewusstseins der Republik. Vivaldi komponierte das farbenprächtige Werk für das venezianische Mädchen- Waisenhaus des Ospedale della pietà, wo, hinter Gittern und Gazen verborgen, ausschließlich junge Frauen musizierten und sangen. Von der Gewaltanwendung Judiths gegen den Feldherrn Holofernes lässt sich so paradoxerweise auch abseits geschlechtlicher Differenz berichten. Die junge Italienerin Silvia Costa nähert sich der barocken Wiedererzählung mit dem Ausdrucksarsenal der bildenden Kunst. Mit der Frage, unter welchen Umständen politisch motivierte Aggression befürwortet werden kann, richtet sie den Fokus ihrer Inszenierung des Judith-Mythos auf die Schizophrenie von Verführung und Zerstörung.

Die über die Barbarei des Holofernes triumphierende Judith

Oratorium sacrum militare

Libretto von Iacopo Cassetti nach dem

alttestamentarischen Buch Judit

in lateinischer Sprache

Premiere

22.03.2020

Uraufführung

1716 in Venedig

Altersempfehlung

ab Klasse 10