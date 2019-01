Judo-Meisterschaft

× Erweitern Judo

Nach der WM ist vor der DM: Rund vier Monate nach den Weltmeisterschaften in Baku (Aserbeidschan) steht für die deutschen Judoka am letzten Januarwochenende der nächste nationale Höhepunkt auf dem Programm. Am 26. und 27. Januar 2019 kämpfen in der SCHARRena Stuttgart Frauen und Männer um die Deutsche Judo Einzelmeisterschaft (DEM Judo), neben dem Grand Slam in Düsseldorf die größte und prestigeträchtigste Judoveranstaltung in Deutschland.

Deutsche Judo-Meisterschaften,

Sa. 26. und So.27. Januar, SCHARRena,Stuttgart,

www.wjv.de