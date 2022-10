Benefizkonzert für den Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst

Judy Bailey singt. Und sie strahlt. Und oft tut sie beides gleichzeitig. Mit acht im Kirchenchor auf Barbados. Mit 17 erste eigene Lieder mit Gitarre. Mit 21 in London für ihr erstes Album, das in ihrer Heimat Gospel Album of the Year wird. Sie singt ihre Lieder freudestrahlend und hoffnungsvoll mit ihrer unverwechselbaren, erdigen Stimme. Judys Musik kommt aus voller Seele. Von irgendwo zwischen Fern- und Heimweh, mit viel Sonnenschein und Himmel, Lebensmut und Lebensfreude.

Gast beim Konzert mit Judy Bailey ist der Jugendchor der Strohgäukantorei

Der Jugendchor der Strohgäukantorei bietet Sängerinnen und Sängern ab 16 Jahren einen Ort, an dem sie ihre Freude an der Musik untereinander und in Form von Konzerten auch mit anderen Menschen teilen können. Unter der Leitung von Simone Jakob und getragen von den Kirchengemeinden Schwieberdingen, Münchingen mit Hemmingen und Möglingen veranstaltet der Jugendchor eigene Konzerte und nimmt an Events wie beispielsweise „Sing mit!“ im Forum in Ludwigsburg teil. Unser musikalisches Repertoire ist dabei bunt gemischt – von Kirchenmusik bis Rock und Pop ist für jeden etwas dabei. Bei uns stehen Spaß und Gemeinschaft an erster Stelle. In den Proben erfahren die Jugendlichen und jungen Erwachsenen deshalb nicht nur eine wertvolle Stimmbildung, sondern auch Zusammenhalt und Zugehörigkeit. Durch Chorreisen und Probenwochenenden werden diese Aspekte des Chorlebens gepegt und gestärkt.

Weitere Infos: www.strohgaeukantorei.de

www.friedenskirche-lb.de

Eintritt:

Eintritt frei • um Spenden wird gebeten