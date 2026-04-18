Ein Pümpel, ein Bilderrahmen, ein Kissen … scheinbar gewöhnliche Gegenstände. In den Händen dieser (alles andere als gewöhnlichen) Tänzer*innen sehen wir jedoch, wie sich Gegenstände und Menschen vor unseren Augen verwandeln. Die Bewegungen und die Handhabung der Gegenstände sind so fließend und synchron, dass es scheint, als könnten sie gegenseitig ihre Gedanken lesen. Und so offenbaren sie uns die großartigen Szenarien, Figuren und Szenen, die diese Gegenstände in sich bergen.

„Juegos“ zeigt uns, wie ernst, vielleicht sogar heilig und performativ das Spielen ist. Der Tanz wird aufgeführt, indem wir unsere Sichtweise auf Gegenstände verändern: durch die Augen eines Kindes, das uns einlädt, die Verspieltheit als Performance und das Gewöhnliche als Außergewöhnliches zu erleben.