Jürgen Niederer: Follow your Star - Vernissage

Einführung: Simone Leister

Alltägliches, Vorgefundenes, Zufälliges und Flüchtiges sind wesentliche Bestandteile der fotografischen Arbeit von Jürgen Niederer. Informationen und Ideen zu seinen Projekten erhält er aus der genauen Beobachtung und Wahrnehmung seiner Umwelt, den Print- und digitalen Medien.In dem Langzeitprojekt "follow your star - folge deinem Stern" hält er den Alltag in seinen bedeutsamen und unbedeutenden Momenten fest.Grundlage bei der Umsetzung dieser Arbeit ist die These: Jeder folgt seinem eigenen Stern.Die Ausstellung ist bis Ende Juli für Veranstaltungsbesucher während der Veranstaltungen zu besichtigen. Außerhalb der Veranstaltungen bitten wir um eine Terminvereinbarung unter Tel. 0711-388452