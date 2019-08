Jürgen Saalmann nimmt sie mit auf eine faszinierende und kontrastreiche Klang-Reise aus Klassik, Ethno Musik und urbanen Sounds. Vom bunten Treiben auf dem Picadilly Circus in London geht es zu ruhigen Seen der Provence, an den Strand von Sardinien, in einen Jazz Club von New Orleans, bis hin zum fernen Orient. Kurze mit dem Mikrofon aufgenommene Soundschnipsel oder Gitarrensequenzen werden mit dem Looper in Sekundenschnelle zu vielschichtigen einzigartigen Sounds und Grooves. So verwandelt sich der Musiker aus dem Ruhrgebiet in ein komplexes Ein-Mann-Ensemble aus Percussion, programmierten oder live eingespielten Loops, um wenige Augenblicke später wieder nur mit dem reinen Naturklang seiner Nylongitarre zu verzaubern. Transit ist ein Konzert für alle die neugierig sind und Lust auf Musik außerhalb der Grenzen gewöhnlicher Musikschubladen haben.