Live Musik | Gladiator Game | Street Ball | Soccer Court | Graffiti Workshop | Slackline | Freies Fahren im Skaterpool.

Jugend.Kultur.Festival - Hier ist was los!

Musik, Sport, Spaß und Spiel: Stattfinden werden rund um den Skaterpool verschiedene sportliche Aktivitäten, wie das freie Fahren im Skaterpool, Street-Ball und das Fußball-Spielen in einem Soccer Court. Zudem wird es ein Aktion-Spiel geben. Auch musikalisch wird einiges geboten. Für musikalische Live-Einlagen sorgen die Bands "Insane Humanity", "Cannibal Girls" und "Can We Fly", DJ Grady und ein Beatboxer. Zudem wird die Graffiti-Kunst hautnah erlebbar, indem Besucherinnen und Besucher an Graffiti-Workshops teilnehmen können. Neben dem Verkauf von Getränken und Essen zu jugendgerechten Preisen wird es auch eine Saft-Cocktailbar mit Chillarea geben.

Das Festival wird von der Kinder- und Jugendförderung der Stadt Waiblingen veranstaltet und von Aeroxon Insect Control GmbH gefördert.