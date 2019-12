"Jugend musiziert" 2020 in Schwäbisch Hall

„Jugend musiziert“ ist der große musikalische Jugendwettbewerb, der jedes Jahr viele junge Musikerinnen und Musiker zu herausragenden künstlerischen Leistungen motiviert. Dabei werden Solisten und Ensemble-Mitglieder mit hohem Niveau überraschen und in unterschiedlichen Kategorien ein buntes Programm nicht nur der Jury präsentieren. Neben der künstlerischen Herausforderung im Wettbewerb geht es bei „Jugend musiziert“ auch um die Begegnung musikbegeisterter Jugendlicher.

Der bundesweite Wettbewerb „Jugend musiziert“ ist 2020 ausgeschrieben für die Solo-Kategorien Klavier, Harfe, Gesang, Drum-Set (Pop) und Gitarre (Pop).

Gruppen können in den Kategorien Streicher-Ensemble, Bläser-Ensemble, Akkordeon-Kammermusik und Neue Musik teilnehmen.

Circa 170 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem Hohenlohekreis, Main-Tauber-Kreis und dem Landkreis Schwäbisch Hall melden Sich jedes Jahr dazu bei uns in Schwäbisch Hall an. Die Preisträger der Regionalwettbewerbe nehmen anschließend im März an den Landeswettbewerben teil. Die ersten Preisträger aller Bundesländer sind schließlich zum Bundeswettbewerb eingeladen. Er findet vom 28. Mai – 4. Juni 2020 in Freiburg im Breisgau statt.

Das diesjährige Preisträgerkonzert des Regionalwettbewerbs in Schwäbisch Hall, mit Verleihung der Urkunden, findet am 02.02.2020 um 17 Uhr in der Hospitalkirche in Schwäbisch Hall statt.

Sämtliche Vorspiele sind öffentlich und kostenfrei. Vorbeischauen lohnt sich, denn das hohe Niveau wird so manchen Zuhörenden überraschen. Volle Publikumsreihen sind zudem motivierend und schenken den Teilnehmenden Anerkennung für ihr fleißiges Üben während der Weihnachtszeit.