Brauchen wir Europa noch oder kann das weg? Beim diesjährigen Redewettbewerb „Jugend redet zu Europa“ im Landratsamt Tübingen, widmen sich neun Rhetorikstudierende und zwei Schüler*innen in kurzen Reden dem Thema Europa. Die Reden kommentieren Landrat Joachim Walter und Joachim Knape, Professor am Institut für Allgemeine Rhetorik der Universität Tübingen.Die jungen Menschen konkurrieren in einem öffentlichen Wettbewerb um die besten Argumente und den besten Vortrag. Die drei besten Reden werden mit Preisgeldern prämiert.Der Redewettbewerb zeigt die Bereitschaft der Jugend, sich mit dem Thema Europa auf authentische Weise auseinanderzusetzen. Die Teilnehmer*innen gehen dabei auf ganz unterschiedliche Aspekte und vielleicht auch auf die Frage ein, ob Europa noch benötigt wird. Bei den Reden, die von den Vortragenden selbst geschrieben sind, fungiert das Publikum als Jury und stimmt am Ende über das Ergebnis und die drei Gewinner*innen ab. Die Veranstaltung moderieren Rhetorik-Trainer Nikos Andreadis und Wolfgang Sannwald.Der Redewettbewerb findet im Vorfeld der anstehenden Europawahl statt und ist Teil der Veranstaltungsreihe „Europa ist mehr“.