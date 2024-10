Jugendforum Herrenberg 2024

Das neunte Herrenberger Jugendforum steht in den Startlöchern!

Am Mittwoch, den 6. November 2024 von 8 bis 13 Uhr sind alle Jugendlichen ab der 7. Klasse in die Stadthalle Herrenberg eingeladen, um gemeinsam Ideen für die Zukunft der Stadt zu entwickeln. Ziel der Veranstaltung ist es, zu erfahren, was junge Menschen bewegt und was sie sich für ihre Kommune wünschen. Der jungen Generation wird dabei ermöglicht, direkt mit Vertreterinnen und Vertretern des Gemeinderats sowie der Stadtverwaltung ins Gespräch zu kommen und über Projekte die Kommune aktiv mitzugestalten.