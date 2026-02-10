Jugendforum Im Rahmen der Langen Nacht der Demokratie

Du willst, dass sich in Künzelsau was verändert? Du willst mitreden, meckern, Ideen entwickeln? Dann komm zum Jugendforum ins Jugendzentrum Künzelsau.

Du wohnst in Künzelsau oder gehst hier zur Schule?

Du bis zwischen 14 und 22 Jahre alt?

Du willst etwas verändern? Fragen? Kritisieren? Mitreden?

Dann bist du beim Jugendforum am 2. Oktober 2026 im Jugendzentrum Künzelsau genau richtig. Hier wollen wir dir die Möglichkeit bieten, dich mit Gleichgesinnten auszutauschen und eure Anliegen mit Politik und Verwaltung zum Thema machen.

Das Jugendforum ist Teil der Langen Nacht der Demokratie, die am 2. Oktober in Künzelsau und ganz Baden-Württemberg stattfindet. Im Anschluss an das Jugendforum laden wir euch ein zum Get Together im Alten Bahnhof, organisiert durch den Jugendkulturverein Kokolores e.V.

Die Teilnahme ist kostenfrei und ohne Anmeldung. Bei Fragen meldet euch einfach beim Team des Jugendreferats Künzelsau.