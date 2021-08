Jugendforum Zeitfragen

Die Welt stellt viele Fragen – welche stellst Du? Hier treffen sich junge Menschen, die gemeinsam das Zeitgeschehen und ihre Fragen (daran) aufgreifen wollen. Junge Menschen, die im Gespräch einen Weg hin zu Antworten und hin zu einer Zukunft, die so durch unser Denken, Fühlen und Handeln gestaltet wird, einschlagen möchten. Auf dieser Suche können interessante Biografien, alternative Bildungs-, Wirtschafts- und Lebensformen und ggf. der Besuch von ergänzenden Veranstaltungen der Inspiration dienen. Und wer weiß, vielleicht wird am Ende gemeinsam eine Veranstaltung organisiert, die dem eingeschlagenen Weg einen Ausdruck gibt. Wer in diesem Sinne das Anliegen hat sich verANTWORTEND in die Welt zu stellen, die Welt nicht fraglos an sich vorüberziehen lassen will, der sei herzlich eingeladen.