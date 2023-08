Du bist zwischen 14 und 21 Jahre alt und wohnst im Landkreis Heilbronn? Du würdest gerne mit Landtagsabgeordneten diskutieren und deine Meinung kund tun?

WORUM GEHT’S?

Bei „Was uns bewegt – Jugendliche und Landespolitikerinnen und Landespolitiker im Gespräch“ geht es um eure Meinung: Was läuft gut? Was möchtet ihr ändern? Womit sollen sich Politikerinnen und Politiker beschäftigen?

Wir bringen euch mit Landespolitiker:innen ins Gespräch. Eure Themen stehen dabei im Vordergrund. Die Politik soll eure Gedanken aufnehmen und entsprechend handeln.

Save the date: Regionale Jugendkonferenz für den Wahlkreis Eppingen

Montag, 18. September 2023, 9-12 Uhr in der Herzogskelter Güglingen

(auf der Homepage der Stadt Güglingen könnt ihr hierfür ein Formular zur Schulbefreiung runterladen lassen und in eurer Schule vorlegen)

WER MACHT MIT?

Veranstaltet wird das Ganze von Stadt- und Kreisjugendring Heilbronn und dem Kreisjugendreferat des Landratsamtes Heilbronn, in Kooperation mit dem Demokratiezentrum Heilbronn, dem örtlichen Jugendhaus, den Schulsozialarbeiter:innen und der Stadtverwaltung Güglingen

Im Vorfeld finden an den örtlichen Schulen vorbereitende Workshops statt. Ebenso wie offene Workshops in den entsprechenden Jugendhäusern. Die Teilnahme ist wünschenswert, aber keine Pflicht- komm trotzdem gerne zur Regionalen Jugendkonferenz dazu!

JUGENDKONFERENZ VORBEI-UND NUN?

Du kannst dich bei der Regionalen Jugendkonferenz in Güglingen als Delegierte:r wählen lassen und am Jugendlandtag in Stuttgart teilnehmen!

JUGENDLANDTAG 2023

Beim Jugendlandtag in Stuttgart kommen Jugendliche zwischen 14 bis 21 Jahren mit Landespolitikerinnen und Landespolitikern ins Gespräch. Sie identifizieren für sie wichtige gesellschaftliche und politische Themen und setzen sich aktiv mit ihnen auseinander. Im Dialog sowohl untereinander als auch mit Politikerinnen und Politikern bekommen sie die Möglichkeit, politische Bildung und Beteiligung aktiv zu erleben und selbst zu gestalten. Somit ist der Jugendlandtag Mittelpunkt eines großen partizipativen Prozesses, der auf kommunaler Ebene beginnen kann und in der Landespolitik mündet.

Der Jugendlandtag wird in Kooperation mit der Landeszentrale für politische Bildung und dem Ring politischer Jugend durchgeführt.

Der Jugendlandtag 2023 wird am 11.-12. Oktober stattfinden.