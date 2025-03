Das Jugendkonzert „Musik macht Spaß” der Stadtkapelle Öhringen in Kooperation mit der Jugendmusikschule (JMS) findet am Freitag, den 4. April 2025 um 17.30 Uhr in der Kultura in Öhringen statt.

Im Rahmen des Konzerts werden die Jugendkapelle (Juka) und die Blockflötengruppe der musikalischen Grundausbildung und Aufbaustufe der Stadtkapelle und die drei Kooperationsorchester zwischen Stadtkapelle und JMS, die BlasÖHRle, das Schülerorchester und die Vor-Juka dem Publikum die Freude am (gemeinsamen) Musizieren präsentieren. Der Eintritt ist frei. Im Anschluss an das Konzert findet ein Instrumenten-Schnuppern in der Kultura statt, bei dem alle Kinder und Jugendlichen die verschiedenen Instrumente eines Blasorchesters ausprobieren können.