Was, wenn die erste Liebe nicht nur eine schöne Erinnerung ist, sondern eine Ehefrau, von der man nichts wusste?

Nach Ansicht seiner Angestellten ist Antoine ein Geizkragen, aus seiner eigenen Sicht ist er ein erfolgreicher Internetunternehmer, der alles hat zum Glücklichsein: Vermögen, eine schöne wie auch kapriziöse Freundin und bald ein wunderschönes Schlösschen als trautes Heim. Doch nun kündigt sich seine Jugendliebe an, die sich von ihm scheiden lassen will. Denn — oh Schreck — der gute Antoine hat ganz vergessen, dass er einst spontan geheiratet hat und nun um seinen Besitz fürchten muss. Durch seinen Geiz und seine Gier gerät er immer tiefer in den Schlamassel.

Calbérac hat eine aberwitzige Boulevardkomödie mit Tiefgang geschaffen, die mit herrlichen Typen und gescheitem Wortwitz Themen wie Verteilungsgerechtigkeit und Verlust von sozialen Idealen aufs Korn nimmt. Die überraschende Begegnung mit der eigenen Vergangenheit und prekären Verhältnissen wird so zu einem hintersinnigen Spaß.