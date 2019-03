Jugendmusical "Wundervoll"

Deutschland 1959: Die 14-jährige Charlotte möchte in Erfahrung bringen, wer ihr Vater ist. Ihre Mutter blockt bei diesem Thema ab. Erst ein Brief der italienischen Contessa di Marconi bringt die Wahrheit ans Licht. Charlotte ist Alleinerbin eines italienischen Grafen. Ist sie jedoch in der Lage dieser Aufgabe gerecht zu werden? Außerdem versucht die raffinierte und clevere Violetta sich den Titel „Baronesse“ mit allen Mitteln unter den Nagel zu reißen. Unterstützung im Kampf um ihr Erbe bekommt Charlotte von ihren Freundinnen und dem Rockn´ Roll Club.

Eine junge spritzige Geschichte, die die Unbeschwertheit und Leichtigkeit des Wirtschaftswunders widerspiegelt.

Ein Jugendmusical von Chistina Klenz