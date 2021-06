Jugendmusik- und Kunstschul-Tag

Das zeigen, was man gelernt hat.

Das ist für Michael Unger besonders bedeutsam bei den Veranstaltungen der Jugendmusik- und Kunstschule (JMKS), die im Rahmen des 1. Backnanger Kultursommers auf der großen und kleinen Bühne am Stiftshof stattfinden werden.

Open Air im Sommer, ganz analog, vor wirklichem Publikum, ganz klassisch: Am Samstag, 3. Juli, wird von 11 bis 15 Uhr auf dem Stiftshof mit dem dazu nötigen Corona-Hygiene-Konzept der Jugendmusik- und Kunstschultag stattfinden, also das traditionelle Sommerfest, das seinen Schwerpunkt auf die jüngeren Schüler*innen der JMKS setzt. Damit die Eltern hören und erleben können, was die kleinen Musiker*innen schon so alles draufhaben.

Beim Schultag an besagtem Samstag ist das so einiges: Zu hören, zu sehen, zu erleben und zu bestaunen gibt es Konzerte der musikalischen Grundstufe, der musikalischen Früherziehung, der Gruppen aus dem Programm Singen-Bewegen-Sprechen, der SingKids, der Blockflötengruppen, der Bläserklassen, der Streichervororchester und des Percussion-Ensembles. Und auch Gäste werden mit dabei sein, nämlich das Jugendblasorchester Backnang. Das klingt nach genau der Vielfalt, die die JMKS bietet. Und dazu gibt es noch allerlei Kunstaktionen der Kunstklassen der Jugendkunstschule, kreative Mitmachangebote, Aktionen unter Mithilfe des Heimat- und Kunstvereins und ein Spieleprogramm.