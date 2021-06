Konzert der Jugendmusik- und Kunstschule Backnang, Backnang Brass

× Erweitern Foto: Pixabay Mikrophon

Zusammen musizieren, das Gelernte zeigen, das Publikum gut unterhalten: Die Jugendmusik- und Kunstschule Backnang (JMKS) packt im Verlauf des Kultursommers alle ihre Schmankerl aus.

Am Samstag, 10. Juli, spielt ab 19.30 Uhr unter dem Titel„Backnang BRASS“ das große Blechbläserensemble der JMKS, das sich aus Lehrer*innen, Schüler*innen und Freunden zusammensetzt. Dabei wird in einem unterhaltsamen Querschnitt in rassigen Arrangements Musik aus verschiedenen Epochen zu hören sein, aufpoliert von der klassischen Zehner-Besetzung einer solchen Brass-Band.

Aufgelockert wird das Konzert durch eine schwungvolle Moderation.