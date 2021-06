JugendSpielClub

Wir haben vor einem Jahr eine neue Theatergruppe für junge Menschen ab 14 Jahren gegründet. Wer Lust hat Theater zu spielen und dabei sich selbst und andere besser kennenzulernen, ist herzlich willkommen. Rasch werdet Ihr durch das Theaterspielen erkennen, wie viele neue Facetten ihr bei Euch entdecken könnt und welche Potentiale in Euch schlummern!

Ihr lernt gemeinsam ein Repertoire an Schauspielmethoden und verschiedenen Ausdrucksformen des Theaters kennen. Wir improvisieren, entwickeln kleine Szenen und untersuchen, wie man die Gefühlswelten von Figuren choreographisch/tänzerisch umsetzen und Texte künstlerisch in Szene setzen kann. Ob am Ende eine Collage oder ein Theaterstück entsteht, werden wir gemeinsamen im Prozess entscheiden. Es wartet eine kreative, spannende und Spaß machende Arbeit auf Euch!

Kurs-Nr. 212R151