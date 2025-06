JugendTheater des Forum 3 die mutmacher 2.0

Auch in diesem Jahr hat sich das Jugend Theater wieder mit einem brisanten Thema auseinandergesetzt. Es geht um Einsamkeit versus Verbundenheit und viele Fragen zu diesem Thema.

Warum fühlen sich in Zeiten der Digitalisierung und einer Vielzahl an Kommunikationsmöglichkeiten immer mehr Menschen einsam? Mit welchen Mitteln und Strategien versuchen wir die Einsamkeit zu überwinden? Verirren wir uns manchmal in Ersatzbefriedigungen und Konsum, um der Einsamkeit zu entfliehen? Wann oder wodurch entsteht das Gefühl von Verbundenheit? Mit diesen und vielen weiteren Fragen haben sich die jungen Menschen befasst.

Die Jugendlichen entwickeln, mit theaterpädagogischer Begleitung durch Susanne Heigl und Wahid Albarzawi, ein Theaterstück, zu dem wir Sie herzlich einladen.

Im anschließenden Publikumsgespräch ist Raum für Austausch zu diesem aktuellen Thema. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!