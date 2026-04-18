Im Rahmen der SCHÖNEN AUSSICHT wird traditionell der Jugendtheaterpreis Baden-Württemberg verliehen. Mit insgesamt 27.500 Euro gehört der Preis zu den am höchsten dotierten Dramatiker*innenpreisen im deutschsprachigen Raum und beinhaltet einen Haupt- und einen Förderpreis sowie ein Stipendium für eine Stückentwicklung mit Autor*in. Gestiftet wird der Jugendtheaterpreis vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung, Kunst.